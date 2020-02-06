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روسيا: اتفاقنا حول إلغاء التأشيرات مع قطر يدخل حيز التنفيذ يوم 23 فبراير

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روسيا: اتفاقنا حول إلغاء التأشيرات مع قطر يدخل حيز التنفيذ يوم 23 فبراير
Sputnik Максим Блинов
الخارجية الروسية
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن اتفاق إلغاء التأشيرات بين روسيا وقطر، سيدخل حيز التنفيذ يوم 23 فبراير الحالي.

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وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن الاتفاق بين روسيا وقطر الخاص بالإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، والذي تم إبرامه في 27 ديسمبر 2019، سيدخل حيز التنفيذ في 23 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق ينص على أن المواطنين الروس والقطريين الذين لا ينوون القيام بأنشطة عملية أو الدراسة أو الإقامة على أراضي الدولة الأخرى سيتم إلغاء متطلبات تأشيرات الدخول الخاصة بهم إلى أي من البلدين أو الوجود فيها أو الخروج منها أو المرور عبرها في الطريق إلى الجهة الأخرى.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن فترة وجود المواطنين في أراضي الدولة الأخرى يجب ألا يتجاوز 90 يوما متواصلة، كما لا يمكن أن تكون المدة الإجمالية لوجود المواطنين في أراضي الدولة الأخرى أكثر من 90 يوما خلال كل فترة من 180 يوما.

المصدر: RT

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