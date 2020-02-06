روسيا تتقدم على السعودية والمكسيك في إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة

سبقت روسيا في شهر أكتوبر 2019 السعودية والمكسيك بإمدادات النفط إلى الولايات المتحدة وصدرت نحو 20.9 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته، لتحتل المرتبة الثانية في قائمة موردي أمريكا.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن روسيا حلت في المرتبة الثانية بعد كندا، التي صدرت إلى الولايات المتحدة في الشهر ذاته 136.5 مليون برميل.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن حصة الولايات المتحدة وتركيا من صادرات الطاقة الروسية هي فقط 5%، حيث أن روسيا صدرت في 2019 موارد طاقة بقيمة 121.6 مليار دولار.

ونمت صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة في العام الماضي بنسبة 3.8% بعد فرض واشنطن عقوبات على إيران وفنزويلا.

المصدر: وكالات