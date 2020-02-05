الرئيس الجزائري يعين رئيسا مديرا عاما جديدا لـ"سوناطراك"

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، توفيق حكار رئيسا مديرا عاما لمجمع "سوناطراك" "الشركة الوطنية للطاقة".

ووفقا لموقع قناة "النهار" الجزائرية، فقد جاء قرار إجراء تغيير على رأس أقوى وأهم شركة استراتيجية في الجزائر، بموجب مرسومين رئاسيين، وقعهما الرئيس تبون، حيث وقع مرسوما أنهى بموجبه مهام كمال الدين شيخي من على رأس "سوناطراك"، وثانيا بتكليف حكار.

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وأشارت الصحيفة إلى أن حكار شغل في السابق منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالأعمال والتطوير للشركة.

ولم يمض على تعيين كمال الدين شيخي على رأس "سوناطراك" سوى أقل من 3 أشهر، حيث جرى تعيينه من الرئيس السابق عبد القادر بن صالح يوم 15 نوفمبر الماضي.

المصدر: "النهار"