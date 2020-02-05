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مصر.. قرار بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب

مال وأعمال

مصر.. قرار بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب
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بيت الزكاة
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وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بيت الزكاة والصدقات، وإعفائه من ضريبة القيمة المضافة.

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وتضمن التعديل إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التي يتحملها الصندوق مباشرة، في إطار الغرض الذي أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.

ويشرف على بيت الزكاة والصدقات المصري، شيخ الأزهر وهو أكبر صرح في مصر يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر الفقيرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا في أنشطة الزكاة والصدقات.

المصدر: الأهرام

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