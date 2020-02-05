برلين ترفض العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2"

أعربت برلين عن امتعاضها من سياسية العقوبات الأمريكية العابرة للحدود، وجاء ذلك تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بعزم واشنطن فرض عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي.

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وقال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، إن "الخارجية لا تشارك في التكهنات (المرتبطة بعقوبات محتملة). تحافظ ألمانيا على اتصالها مع الولايات المتحدة بشأن جميع القضايا الثنائية والدولية الهامة، لكن موقف برلين معروف، فالحكومة لا تقبل بأي شكل من الأشكال القيود العابرة للحدود".

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على المشروع الروسي لضخ الغاز إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق "السيل الشمالي-2"، الذي شارف على الانتهاء.

وترى واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية، أن مسار ضخ الغاز الجديد يمثل تهديدا لمسار آخر لضخ الغاز عبر أوكرانيا، القائم منذ عقود. وتهدف روسيا من خلال "السيل الشمالي-2" إلى تأمين إمدادات مستقرة من الغاز إلى أوروبا، وخاصة ألمانيا، بعيدا عن المخاطر المرتبطة بالترانزيت.

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ويضم "السيل الشمالي-2" مد خطي أنابيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا حتى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتشارك في المشروع شركة "غازبروم" بالتعاون مع مجموعة شركات ألمانية.

المصدر: "تاس"