السورية للاتصالات توقع عقدا مع شركة إيرانية

وقعت الشركة السورية للاتصالات وشركة "نيان" الكترونيك الإيرانية عقدا لتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية في المراكز والمقاسم الهاتفية.

ويتضمن العقد توريد وتركيب وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية مع مدخراتها لاستبدال تجهيزات القدرة القديمة مع نقل الأحمال في عدة مراكز في فروع الاتصالات بالمحافظات وتقديم القطع التبديلية اللازمة للتشغيل.

ووقع من جانب الشركة السورية للاتصالات مدير عام الشركة منير عبيد، ومن جانب الشركة الإيرانية مدير المبيعات والتسويق في الشركة محمد سنكجولي.

وأوضح سنكجولي أن مدة تنفيذ العقد سنة تتضمن زيارات بين الطرفين ونقل الخبرات والمهارات على الأجهزة الحديثة للجانب السوري، مؤكدا الاستعداد الدائم لتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتدريب العاملين في سوريا.

بدوره بين عبيد أن العقد، الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، يعطي موثوقية كافية للقدرات التشغيلية للمراكز الهاتفية وخدمة أفضل للمواطن وبشكل مستمر وخاصة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى أنه يسهم بإعادة الجودة لقطاع الاتصالات وتحقيق إيرادات إضافية للشركة.

المصدر: "سانا"