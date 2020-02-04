بيسكوف: روسيا ستشارك في اجتماع "أوبك+" الطارئ في حال عقده

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء في "أوبك+" معربا عن استعدادها للمشاركة في اجتماع طارئ للتحالف لمناقشة الأوضاع في سوق النفط.

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وردا على سؤال فيما إذا ستشارك روسيا في اجتماع مع "أوبك+" لمناقشة تطورات سوق النفط في ظل مخاوف من التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا"، قال: "إذا كان هناك مثل هذه الاجتماع، فإن روسيا ستكون ممثلة فيه على مستوى ما، كما كان من قبل".

وأضاف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ناقشا أمس التعاون بين البلدين في سوق النفط، دون أن يكشف عن أية تفاصيل إضافية، ولاسيما فيما يتعلق بتخفيضات الإنتاج.

وعن مدى تأثير انتشار فيروس "كورونا" على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والصين، قال: "ستكون هناك تقلبات، لكن (الفيروس) لن يؤثر بالمجمل على العلاقات الاقتصادية مع الصين"، مشددا على أن الصين شريك استراتيجي لروسيا.

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وقد تقدم منظمة "أوبك" وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في مارس المقبل إلى فبراير الجاري من أجل مناقشة آثار تفشي الفيروس على طلب النفط. وقالت مصادر في "أوبك+" إنه من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعا لتقييم تأثير الفيروس هذا الأسبوع.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، إن "أوبك" وحلفاءها في مجموعة "أوبك+" يدرسون خفضا إضافيا قدره 500 ألف برميل يوميا لإنتاجهم النفطي، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت" أن خيارا آخر تجري دراسته سيتضمن خفضا مؤقتا قدره مليون برميل يوميا تنفذه السعودية.

المصدر: RT + "رويترز"