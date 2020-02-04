طهران: حجم تجارة إيران مع العالم بلغ 70 مليار دولار في 10 أشهر رغم العقوبات

أعلن إسحق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن حجم تجارة بلاده مع العالم بلغ 70 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية رغم العقوبات.

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وأكد جهانغيري أن إيران تمتلك حدودا واسعة ونفوذا كبيرا ولا يمكن لأمريكا أن تحبس اقتصادها، معتبرا أن إيران تشهد أقسى عقوبات لا سابق لها في التاريخ.

وقال نائب الرئيس الإيراني إن أسوأ ما في العقوبات، أن الولايات المتحدة أوجدت أنظمة داخل الدول الأخرى لمراقبة تطبيق العقوبات على إيران، حيث أنها لا تسمح لنا بنقل ريال واحد من أموالنا.

وأضاف جهانغيري أن الولايات المتحدة "تفتري" عندما تقول إنها لم تفرض قيودا على المواد الغذائية والأدوية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، قال أمس الاثنين، إن إيران لا تعترف بالقناة السويسرية للأغراض الإنسانية، مشيرا إلى أن الأدوية والغذاء لا يخضعان لعقوبات حتى يتم إيجاد قناة مالية لشرائهما.

ولفت الموسوي إلى أن الأدوية التي دخلت إيران عبر القناة السويسرية، كان ينبغي أن تصل قبل عام ونصف العام إلى البلاد، لكن الولايات المتحدة حالت دون ذلك.

المصدر: RT