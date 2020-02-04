الجمارك الفرنسية تصادر أكثر من 360 طنا من التبغ والسجائر في 2019

صادرت الجمارك الفرنسية أكثر من 360 طنا من التبغ والسجائر المهربة عام 2019، ويعتبر رقما قياسيا بزيادة تقدر بـ 49%، كما أعلنت عنه وزارة العمل والحسابات العامة الفرنسية.

وتمثل هذه المصادرات قيمة 162 مليون يورو، ما يعادل 18 مليون علبة سجائر، بمعدل 45% سجائر، والباقي عبارة عن مختلف أشكال التبغ.

وحسبما جاء في جريدة "لو فيغارو"، فإن "الأرقام تشير إلى أن مكافحة التبغ المهرب، أصبحت من أولويات الجمارك الفرنسية، فقد تميز هذا العام بالفعل بأرقام متزايدة من حيث المصادرات".

ومن المقرر أن يرتفع سعر علبة السجائر في العلامة التجارية تدريجيا إلى 10 يورو في نهاية عام 2020، كما سيسمح الآن لموظفي الجمارك بوضع أدوات لتتبع وتحديد هوية بائعي التبغ المقلد على الشبكات الاجتماعية.

المصدر: "لوفيغارو" الفرنسية