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ماكاو الصينية تغلق الكازينوهات بسبب "كورونا"

مال وأعمال

ماكاو الصينية تغلق الكازينوهات بسبب
Reuters
ماكاو الصينية تغلق الكازينوهات بسبب "كورونا"
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قالت سلطات مقاطعة ماكاو الصينية، أكبر مركز للعب القمار في العالم، اليوم إنها طلبت من جميع مشغلي الكازينوهات تعليق العمل لمدة أسبوعين للمساعدة في الحد من انتشار فيروس "كورونا".

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وصرح رئيس السلطة التنفيذية في ماكاو هو يات سينغ، بأن الكازينوهات، التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة، ستغلق كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وجاء الإعلان في وقت أبلغت فيه ماكاو، التي تتمتع بسلطة إدارية خاصة، عن 10 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وفي ضوء ذلك فرضت قيودا مشددة على تحركات الدخول إلى الأراضي الصينية وخارجها.

كذلك تم إصدار تعليمات للسكان بارتداء الأقنعة عند السفر في جميع أنحاء المدينة ونصحتهم بالبقاء في المنزل قدر الإمكان.

المصدر: "رويترز"

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