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تقرير أمريكي يكشف عن مبادرة سعودية لاحتواء تأثير فيروس "كورونا" على أسواق النفط العالمية

مال وأعمال

تقرير أمريكي يكشف عن مبادرة سعودية لاحتواء تأثير فيروس
Reuters AS
منشأة لتكرير البترول في السعودية
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تتجه السعودية إلى تخفيض كبير في إنتاج النفط على المدى القصير، سعيا منها لمواجهة أثر تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على البترول.

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"أوبك" تستعد لإنقاذ سوق النفط من الانهيار

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ممثلي منظمة "أوبك" وحلفاءها يستعدون لعقد لقاء يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة إجراءات محتملة بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، ما أدى إلى أكبر انخفاض شهري في أسعار النفط منذ 30 سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تقود السعودية منظمة "أوبك" لاتخاذ قرار بخفض جماعي للإنتاج بنسبة 500 ألف برميل في اليوم إلى غاية انتهاء الأزمة الحالية، في حين أن خيارا ممكنا آخر يتمثل في أن تخفض السعودية "مؤقتا" من إنتاجها بنسبة مليون برميل في اليوم من أجل هز أسواق النفط.

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أنه، وعلى الرغم من رغبة السعوديين في خفض الإنتاج، إلا أن روسيا وإيران لا تبديان نفس الحماس تجاه اتخاذ قرارات مماثلة من قبل "أوبك".

المصدر: "وول ستريت جورنال"

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