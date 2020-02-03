 
مباشر
عاجل
تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

"بلومبرغ" عن تأثير اكتشاف حقل الغاز الإماراتي على قطر

مال وأعمال

Reuters
مراسم الإعلان عن مشروع جبل علي الذي يحتوي مخزون حيوي من الغاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n755

عزز اكتشاف حقل غاز جديد في جبل علي بين أبوظبي ودبي طموحات الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وخاصة أن الإمارات تقوم باستيراد نحو ثلث حاجاتها من الغاز من قطر.

إقرأ المزيد
الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة
الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن حقل الغاز الذي أعلنت الإمارات عن اكتشافه اليوم، يحتوي على احتياطيات تقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما سيجعله بين أكبر عشرة احتياطيات في العالم من الوقود الأزرق.

وأضافت أن هذا الاكتشاف سيعزز من مساعي الإمارات لكسر اعتمادها على الغاز القادم من قطر، والتي تخضع لمقاطعة 4 دول هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عامين ونصف تقريبا.

وتبحث الإمارات، العضو في منظمة "أوبك"، عن موارد جديدة للغاز وذلك في إطار خطة تهدف لتنويع وضمان أمن الإمدادات، وتقوم دبي ببناء محطات طاقة نووية وشمسية، بينما تدعو "أدنوك" شركات عالمية لاستكشاف مكامن الغاز في الإمارات.

المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

IBM تطور بطاريات تشحن 80% في أقل من 5 دقائق