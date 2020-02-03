"بلومبرغ" عن تأثير اكتشاف حقل الغاز الإماراتي على قطر

عزز اكتشاف حقل غاز جديد في جبل علي بين أبوظبي ودبي طموحات الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وخاصة أن الإمارات تقوم باستيراد نحو ثلث حاجاتها من الغاز من قطر.

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وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن حقل الغاز الذي أعلنت الإمارات عن اكتشافه اليوم، يحتوي على احتياطيات تقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما سيجعله بين أكبر عشرة احتياطيات في العالم من الوقود الأزرق.

شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)...

ستبقى أرضنا مبروكة..ومعطاءة بالخير ..وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة .. pic.twitter.com/Hs2LhT87vb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2020

شهدت وأخي محمد بن راشد الإعلان عن "مشروع جبل علي".. مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي.. ستتولى "أدنوك" أعمال تطويره وانتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات..شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة. pic.twitter.com/XFuG59rUe5 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 3, 2020

وأضافت أن هذا الاكتشاف سيعزز من مساعي الإمارات لكسر اعتمادها على الغاز القادم من قطر، والتي تخضع لمقاطعة 4 دول هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عامين ونصف تقريبا.

وتبحث الإمارات، العضو في منظمة "أوبك"، عن موارد جديدة للغاز وذلك في إطار خطة تهدف لتنويع وضمان أمن الإمدادات، وتقوم دبي ببناء محطات طاقة نووية وشمسية، بينما تدعو "أدنوك" شركات عالمية لاستكشاف مكامن الغاز في الإمارات.

المصدر: "بلومبرغ"