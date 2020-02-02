سوريا.. قرارات لإنعاش الأسواق وتوفير الدولار لاستيراد 44 سلعة

تكللت الاجتماعات التي عقدها صناعيون وتجار سوريون وممثلون عن المصرف المركزي ومجلس الوزراء، بصياغة جملة من القرارات لإنعاش الأسواق والتوسع في التصدير.

ومن المتوقع صدور قرار بإعفاء مستوردي المواد الأساسية مثل السكر والرز والشاي والسردين وحليب الأطفال والزيوت، من مؤونة الاستيراد البالغة 25 بالمئة من قيمة إجازة الاستيراد، والاكتفاء بمؤونة 15 بالمئة.

وحصل الصناعيون على تمويل للمواد الأولية الداخلة في صناعاتهم برسم جمركي قيمته 1 بالمئة، مع إلغاء كل الرسوم التي كانت تضاف إلى هذا الرسم.

كما توصلت الاجتماعات بين الحكومة ومصرف سوريا المركزي مع الصناعيين والتجار إلى تحديد لائحة تضم 44 صنفا سوف يسمح باستيرادها بالسعر التفضيلي للدولار (700 ليرة سورية حاليا)، على أن يتمولوا من شركات الصرافة المعتمدة.

وأعرب رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في نهاية الاجتماعات عن تفاؤله بأن "الحكومة جادة في دعم الصناعات وتحديدا الصغيرة والمتوسطة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية