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المركزي الصيني يطرح 170 مليار دولار لمواجهة تبعات "كورونا"

مال وأعمال

المركزي الصيني يطرح 170 مليار دولار لمواجهة تبعات
Reuters FL/DEG
الين الصيني
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أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الأحد، أنه سيضخ 1200 مليار ين (نحو 174 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاد الوطني الذي تعرض لهزة عنيفة بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

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وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن تدخل المركزي سيتم يوم الاثنين بعد إعادة فتح الأسواق المالية الصينية المغلقة تزامنا مع إحياء السنة القمرية الجديدة.

وحذر خبراء في وقت سابق من أن ظهور وانتشار فيروس "كورونا" الجديد في الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم، يهدد الاقتصاد العالمي في حال عدم السيطرة على الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 304 أشخاص.

المصدر: وكالات

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