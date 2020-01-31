لأول مرة منذ 7 أغسطس.. هبوط سعر "برنت" لأقل من 56 دولارا

انخفض سعر العقود الآجلة لبرميل نفط "برنت" بنسبة 2.45% ليصل إلى 55.93 دولار للبرميل الواحد، حسب نتائج التداولات في بورصة ICE في العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة.

ووفقا لبيانات التداول في الساعة 22:14 بتوقيت موسكو (19:14 بتوقيت غرينتش)، كسر سعر تداول "برنت" حاجز 56 دولارا لأول مرة منذ 7 أغسطس 2019، وذلك وسط أنباء تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% إلى 51.14 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات