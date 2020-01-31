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موسكو مستعدة لاتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد بريكست

مال وأعمال

موسكو مستعدة لاتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد بريكست
Reuters
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أعلن السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، أن روسيا مستعدة لاتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد مغادرة الأخيرة الاتحاد الأوروبي.

وقال كيلين: "نؤيد إبرام اتفاقية تجارية شاملة مع بريطانيا، فيما من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وتابع: "من الضروري إبرام اتفاق في مجال الطيران والنقل، وتجارة المواد الانشطارية، وغير ذلك. لقد قمنا بالفعل من حيث المبدأ بتحديد ما يمكننا فعله في التعاون مع الجانب البريطاني، الذي لا يزال يلتزم الصمت حيال ذلك. تراهم منشغلون بتنفيذ أشياء أكثر إلحاحا بالنسبة لهم".

وأضاف أن بريطانيا قد وقعت اتفاقيات تجارية واقتصادية ثنائية مع دول الكومنولث (الكومنولث البريطاني السابق)، وأقرب الشركاء، ولاسيما سويسرا.

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المصدر: تاس

 

 

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