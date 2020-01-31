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"كورونا" قد يؤثر على موعد انعقاد منتدى الاستثمار الروسي بسوتشي

مال وأعمال

rusinvestforum.org
"كورونا" قد يؤثر على موعد انعقاد منتدى الاستثمار الروسي بسوتشي
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم عن وجود مناقشات بشأن تأجيل موعد انعقاد منتدى الاستثمار الروسي في سوتشي بسبب انتشار فيروس "كورونا" في العالم.

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وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل المنتدى، الذي من المخطط أن ينعقد في 12-14 فبراير المقبل، قال: "نعم المناقشات جارية، لكن تقليديا مسألة من هذا النوع تندرج ضمن صلاحية رئيس الحكومة الروسية لذلك أوصي مخاطبتهم لمعرفة القرار النهائي".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر أمس، وقالت إن تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص في الصين، وانتشر إلى نحو 22 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.

المصدر: "إنترفاكس"

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