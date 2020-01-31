وزير أمريكي يتحدث عن فوائد "كورونا" لاقتصاد بلاده

اعتبر وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين قد يفيد الاقتصاد الأمريكي من خلال عودة فرص العمل إلى داخل البلاد.

ورجح ويلبر روس في تصريح لقناة "فوكس نيوز بيزنس" أمس الخميس، أن يؤدي تفشي "كورونا" إلى مغادرة الشركات الأمريكية الصين، أو تعليق نشاطها هناك.

وقال: "يتعين على قلب كل أمريكي أن يكون مع ضحايا فيروس كورونا، لذلك لا أريد أن أتحدث عن أي انتصار في ظل مرض مؤسف للغاية وخبيث للغاية، لكن الحقيقة هي أنه يضع الشركات أمام أمر آخر تجب مراعاته عند استعراضها لسلسلة التوريد الخاصة بها".

وتابع: "هذا الفيروس يعتبر عاملا جديدا يجب على الناس أخذه بالاعتبار، لذلك أعتقد أن فيروس كورونا سيساعد في الإسراع بعودة فرص العمل إلى أمريكا الشمالية، أي إلى الولايات المتحدة وربما أيضا إلى المكسيك".

Secretary Wilbur Ross says coronavirus will be good for [checks notes] American jobs: "I think it will help to accelerate the return of jobs to North America." pic.twitter.com/Y4SbDIcTi4 — Aaron Rupar (@atrupar) January 30, 2020

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وكان روس قد أجل زيارة إلى الصين كانت مقررة الخميس، بسبب فيروس "كورونا" الجديد، حيث كان سيبحث في بكين الخطوات التالية في اتفاق التجارة معها.

واعتبر مسؤول تنفيذي في مجموعة تجارية أمريكية، أن تصريحات روس، "من المرجح أن تغذي حالة الكراهية بين الكثير من الصينيين باعتبار أن الولايات المتحدة استغلت معركتها التجارية مع الصين لوقف نهوض البلاد، وتتطلع الآن إلى الاستفادة من محنتها".

المصدر: وكالات