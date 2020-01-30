موسكو وجوبا توقعان مذكرة للتعاون في مجال النفط والغاز

أعلنت وزيرة الخارجية في جنوب السودان آوت دنغ أكويل، أن بلادها وروسيا وقعتا على مذكرة للتعاون في مجال النفط والغاز.

وقالت للصحفيين اليوم الخميس في سياق إجابتها عن سؤال حول ما إذا أبرمت جنوب السودان عقودا للغاز والنفط مع شركات روسية: "تم التوقيع على مذكرة تعاون".

وأضافت أن الجانبين حددوا مجالات تعاون واعدة، وبينها إنتاج النفط والغاز وصناعة الفحم والتعدين، مشيرة إلى أن روسيا "تملك تكنولوجيا جيدة جدا تتعلق بالغاز الطبيعي وإمكانيات كبيرة لمساعدتنا والمساهمة في هذه القطاعات".

وأكدت الوزيرة اهتمام بلادها بالاستثمارات الروسية قائلة: "نود أن تدخل شركات روسية بلادنا وتستثمر فيها"، مشيرة إلى أن جنوب السودان دولة غنية بالمواد الطبيعية.

وسبق أن وقع الطرفان مذكرة تعاون في مجال الطاقة عام 2016، واتفاقية تعاون في مجال إدارة الموارد المعدنية في أكتوبر 2019.

يذكر أن التقديرات تشير إلى أن الاحتياطات المؤكدة من النفط في جنوب السودان تبلغ 3.5 مليار برميل لم يستغل منها إلا 30%.

المصدر: نوفوستي + RT







