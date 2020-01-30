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تعاون كهربائي مائي بين روسيا والبحرين

مال وأعمال

تعاون كهربائي مائي بين روسيا والبحرين
Reuters
المنامة
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بحث وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني وائل المبارك مع سفير روسيا لدى المنامة إيغور كريمنوف، تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة في مجالي الكهرباء والماء.

وأكد كريمنوف استعداد بلاده لتعزيز التعاون القائم في قطاعات الكهرباء والماء، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن الجانبين بحثا اليوم سبل بناء القدرات وتطوير التعاون بين البحرين وروسيا في هذا المجال​​​.

وتمت مناقشة أهم المشاريع التي تقوم بها هيئة الكهرباء والماء البحرينية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية واستراتيجيتها الوطنية 2030، وبما يحقق متطلبات النمو العمراني والسكاني.

المصدر: "سبوتنيك"

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