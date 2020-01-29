البنك المركزي المصري: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت خلال 4 أشهر

أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 4 أشهر من السنة المالية الجارية إلى 9 مليارات دولار.

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وأشارت البيانات إلى أنه خلال شهر أكتوبر 2019 ارتفعت التحويلات بمقدار 261 مليون دولار، بمعدل سنوي 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018).

وأسفر ذلك عن ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر2019 (الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2019/2020) بنحو 1 مليار دولار بمعدل سنوي 13.4% لتسجل نحو 9 مليارات دولار (مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).

وكان البنك الدولي، توقع نهاية الشهر الماضي، أن تصل تدفقات تحويلات أموال المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار بنهاية عام 2019، لتحتل بذلك مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم.

المصدر: اليوم السابع