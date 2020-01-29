 
مباشر

الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى من المتوقع في 2019 رغم العقوبات

مال وأعمال

الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى من المتوقع في 2019 رغم العقوبات
Sputnik
الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى من المتوقع في 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n630

قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.4% في العام الماضي، وهو مستوى نمو أدنى من العام 2018، لكنه يفوق توقعات الوزارة الروسية لأداء الاقتصاد الروسي.

وأوضحت الوزارة، أن الاقتصاد الروسي بذلك يكون قد نما بنسبة 0.1% أعلى عن توقعات وزارة التنمية الاقتصادية السابقة، مشيرة إلى أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية وإيرادات الضرائب غير المرتبطة بالمواد الأولية ساهمت في تحقيق النتائج.

ولفتت الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما في الربع الأخير من 2019 بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثالث.

وفي العام 2018 نما الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5%، وفقا لبيانات الوزارة الروسية، فيما قال البنك الدولي إن معدل النمو بلغ 2.3%، وهو أعلى معدل نمو في ست سنوات، رغم قيام الغرب بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط