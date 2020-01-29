بعد "هوندا" شركة "تويوتا" تقرر الإبقاء على مصانعها في الصين مغلقة

على غرار شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات، قررت شركة "تويوتا" الإبقاء على مصانعها في الصين مغلقة حتى 9 فبراير، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأوقفت شركتا "تويوتا" و"هوندا" اليابانيتين مصانعهما في الصين في وقت سابق بمناسبة احتفالات رأس السنة القمرية الصينية، التي تبدأ من 3 وتتواصل حتى 25 يناير، وقررت الشركتان تأجيل استئناف العمل والإبقاء على مصانعهما مغلقة، بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الوفاة وعدد المصابين بفيروس كورونا الجديد.

ودفع انتشار فيروس كورونا عددا من الدول إلى إجلاء رعاياها في الصين، خاصة من مدينة ووهان، التي انتشر منها هذا الفيروس.

هذا وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة، وارتفاع عدد المصابين إلى 5974 حالة.

المصدر: نوفوستي