الإعلان عن حجم استثمارات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر

قال أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية لمصر تبلغ نحو 300 مليار جنيه (19.05 مليار دولار).

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وأضاف عابدين اليوم الأربعاء أن شركته علقت بيع الأراضي في العاصمة حاليا لحين انتقال الحكومة والرئيس إليها، من أجل زيادة متوسط سعر البيع.

وتابع أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه، كلها بتمويل ذاتي من إيرادات بيع الأراضي.

وأشار عابدين إلى أن البناء في المرحلة الأولى سيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي المساحة، والباقي للخدمات والطرق والمساحات الخضراء.

وأكد أن شركته باعت حتى الآن 17.5 ألف فدان في المرحلة الأولى، لما يتراوح بين 50 و60 شركة مصرية وعربية، ولكنها ستوقف البيع في المرحلة الأولى لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى هناك.

وتابع: "باختصار طول ما لدينا أموال للإنفاق على المرافق والحي الحكومي، لا نقوم بطرح أراضي، لأن الأسعار بتزيد".

وقال عابدين إن مرافق المرحلة الأولى من المشروع ستكلف بين 15 و20 مليار جنيه، تم إنفاق ما يصل إلى 10 مليارات جنيه منها حتى الآن، فيما بلغ الإنفاق على الحي الحكومي ما يصل إلى 40 مليار جنيه، وإن التمويل بالكامل يأتي من حصيلة بيع الأراضي.

وأضاف: "التوجيه الذي لدينا أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو المقبل، ونحن مستعدون، كمرافق وطرق ومباني، لذلك.. العاصمة ستكون صالحة للحياة بين عامين وثلاثة أعوام، والمرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليونين و2.5 مليون نسمة، على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى سبعة ملايين نسمة".

والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، كان قد أُعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

ويبلغ سعر متوسط المتر المربع الواحد من الأرض في العاصمة الإدارية 4 آلاف جنيه مصري للاستخدام السكني، و15 ألف جنيه للمتر للاستخدام التجاري، و400 دولار للمتر للسفارات، وفقا لعابدين الذي أكد أن هناك حجوزات من أكثر من 60 سفارة حتى الآن بالعاصمة.

(الدولار= 15.75 جنيه مصري)

المصدر: رويترز