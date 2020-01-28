البورصات الأوروبية تتعافى من أسوأ أداء يومي خلال 4 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن شهدت أسوأ أداء يومي في نحو 4 أشهر في الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بتأثير "كورونا" على الشركات، كذلك استقرت أسعار النفط بعد تراجعات.

إقرأ المزيد

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه بنسبة 0.2%، بعد أن هبط لأدنى مستوياته في نحو 7 أسابيع في الجلسة السابقة بفعل فرض قيود على السفر.

وفي أسواق الطاقة، استقرت عقود النفط الآجلة بعدما تراجعات على مدى الأيام الخمسة الماضية بسبب مخاوف من تأثر الطلب على الخام سلبا بعد تفشي فيروس "كورونا".

وانخفض "برنت" بنحو طفيف بواقع 4 سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل. وكان قد وصل يوم الاثنين لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد أن أدى تفشي الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

فيما ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنحو 4 سنتات أيضا إلى 53.18 دولار، بعد تراجعه لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر الماضي في الجلسة السابقة.

وسعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتقليل من تأثير الفيروس، وقالت السعودية أمس إنه بمقدور "أوبك" التجاوب مع أي تغيرات تطرأ على الطلب.

المصدر: "رويترز"