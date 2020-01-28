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روسيا توقف استقبال السياح الصينيين لتفادي "كورونا"

مال وأعمال

روسيا توقف استقبال السياح الصينيين لتفادي
Sputnik
روسيا توقف استقبال السياح الصينيين لتفادي "كورونا"
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أصدر اتحاد شركات السياحة الروسية اليوم قرارا بتعليق الرحلات السياحية من الصين إلى روسيا بشكل مؤقت، في ظل انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

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وقال يوري بارزيكين نائب رئيس الاتحاد، إنه تقرر اتخاذ الإجراء كخطوة احترازية في ظل انتشار "كورونا" إلى الصين، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515 شخصا، وقد توفي منهم 106 أشخاص، وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات "كورونا"، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

يشار إلى أن السلطات الصينية اتخذت العديد من التدابير لاحتواء "كورونا"، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

المصدر: وكالات

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