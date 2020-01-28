مصر توقع اتفاقيتين مع شركة أمريكية لحفر 7 آبار في المتوسط

وقعت مصر اليوم اتفاقيتين جديدتين مع شركة "إكسون موبيل" باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح 17 مليون دولار لحفر 7 آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

إقرأ المزيد

وذكرت وزارة البترول المصرية أن الوزير طارق الملا وقع الاتفاقيتين الجديدتين.

وعلق الملا على ذلك قائلا: إن "عودة شركة إكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية".

وربما اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية لحقل ظهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، فتح شهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.

وأضاف الملا في البيان إن قطاع البترول استطاع منذ يونيو 2014 وحتى الآن توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.

المصدر: "رويترز"