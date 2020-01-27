الشارقة تعلن عن اكتشاف حقل غاز هو الأول منذ أوائل الثمانينات

أعلنت إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة، وهو يعد أول اكتشاف بري للغاز في الشارقة منذ أوائل الثمانينات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" أن حقل الغاز الجديد "محاني" سيوفر معدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

وتم هذا الاكتشاف بالتعاون بين "سنوك" وشريكتها الإيطالية "إيني" خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين.

من جهته وصف، أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس النفط، هذا الاكتشاف بالمهم، وقال إن الحقل الجديد سيعزز موارد إمارة الشارقة ويساهم في زيادة احتياطاتها من الغاز، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم البيئة الاقتصادية للإمارات.

وأضاف، أن الاكتشاف سيسهم في التزام الإمارة بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي في دولة الإمارات.

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بدوره هنأ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" أبناء الإمارة على هذا الاكتشاف الجديد الذي ينعكس إيجابيا على القطاع الاقتصادي في الشارقة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضمن توفير أمن الطاقة وسبل العيش الكريم والرفاهية المعيشية للأفراد.

وتمتلك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" وتدير أكثر من 50 بئرا موزعة على ثلاثة حقول، بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية، ويشكل مجمع "الصجعة" التابع لها مركزا لخطوط أنابيب الغاز التي تربط جميع المناطق الشمالية.

المصدر: "وام"