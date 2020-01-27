وزير الطاقة الإماراتي: ينبغي عدم المبالغة في تأثير انتشار فيروس كورونا الصيني على طلب النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه يجب عدم المبالغة في تأثير انتشار فيروس كورونا الصيني على طلب النفط.

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "يجب على السوق ألا تبالغ في رد الفعل على الأثر المحتمل لفيروس كورونا على طلب النفط"، لافتا إلى أن سوق النفط مدفوعة "بعوامل نفسية".

وأكد المزروعي أنه يثق في قدرة الصين والمجتمع الدولي على السيطرة على الانتشار الحالي لفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن الاجتماع القادم لأوبك سيكون في مارس القادم، وسيبحث جميع الخيارات لضمان سوق نفط متوازنة.

وشدد المزروعي على أن امتثال الإمارات لتخفيضات أوبك النفطية في ديسمبر تجاوز 100%.

المصدر: رويترز