تقلبات كبيرة في أسعار الذهب الأسود والأصفر مع انتشار "كورونا"

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، وتزامن ذلك مع هبوط أسعار الذهب الأسود (النفط) في أسواق الطاقة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1579.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينيتش. وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير، مسجلا 1586.42 دولار.

في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1579.50 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81، بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين، كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونغ كونغ في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض.

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وخلافا لأسعار المعدن النفيس تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من أن يؤثر الفيروس على اقتصادات كبرى في آسيا، ما قد ينعكس على الطلب على الذهب الأسود.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم، أكثر من 2% لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينيتش، هبط خام "برنت" بنسبة 2.1% إلى 59.41 دولار للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 58.68 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر الماضي.

فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 52.95 دولار للبرميل، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 52.15 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر.

المصدر: "رويترز"