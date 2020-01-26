واشنطن لا تستبعد فرض إجراءات جوابية على ضريبة الكربون الأوروبية

حذر وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، من أن بلاده سترد، إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما إضافية على منتجات الشركات الأجنبية، التي تنتج مستويات عالية من غازات الاحتباس الحراري.

وقال الوزير الأمريكي، في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز"، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنبدي رد فعلنا، وفقا للشكل الذي ستتخذه هذه الضريبة الأوروبية. إذا كانت في جوهرها، حمائية، كما في حالة الضريبة الرقمية، سنرد بإجراءات مناسبة".

في بداية العام الماضي، طرحت المفوضية الأوروبية، مفهوم انتقال الاتحاد الأوروبي إلى الاقتصاد الخالي من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. ولكن لا توجد حتى الآن، حسابات محددة ملموسة لكيفية القيام بذلك في الواقع العملي.

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وقد أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورسولا فون دير لين، مبادرة تعديل الحدود الكربونية أو Border carbon adjustment، التي تهدف إلى السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بالتنافس مع الشركات الدولية في مجال مكافحة تغيرات المناخ.

المصدر: تاس