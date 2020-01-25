انخفاض إنتاج النفط في ليبيا بمعدل 75% بسبب إغلاق الحقول والموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، المتمركزة في طرابلس العاصمة، انخفاض الإنتاج النفطي بمعدل نحو 75% ليهبط إلى نقطة 320 ألف برميل يوميا من مستوى 1.2 مليون برميل يوميا.

وأفادت المؤسسة، في بيان نشرته اليوم السبت، بـ"انخفض معدل إنتاج النفط من أكثر 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 320154 برميلا في اليوم"، مشيرة إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج بلغ حتى يوم 23 يناير 2020 " 3907318 برميلا في غضون 6 أيام".

وأضاف البيان أن "إجمالي إنتاج الغاز قد بلغ 50235527 مليون قدم مكعب في اليوم حتى 23 يناير 2020".

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها، إلى "إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فورا، وذلك من أجل ضمان استمرار إمدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي بهذه الإيرادات الحيوية".

وأكدت المؤسسة على أن الخسائر المباشرة التي تسبب فيها "الإقفال غير القانوني لمنشآتها" تقدر بحوالي 256.6 مليون دولار أمريكي حتى 23 يناير 2020 "وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج".

وأوقفت القوات المكلفة بحماية وتأمين أهم موانئ النفط والموالية لقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، الإنتاج بالكامل مطلع الأسبوع الماضي، عشية مؤتمر برلين الدولي حول إحلال السلام في ليبيا.

وأوقفت عمليات استخراج النفط وتصديره والذي تعتبر عائداته أساسية للاقتصاد الليبي عبر أربعة موانئ حيوية (البريقة وراس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة).

وقالت قوات حفتر إن الإغلاق جاء استجابة لمطالب شعبية تطالب العدالة في توزيع الثروات النفطية، إلى جانب اتهام حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس باستخدام عائدات النفط في "تمويل الإرهاب"، في إشارة الى إرسال تركيا مقاتلين إلى البلاد.

المصدر: RT + وكالات