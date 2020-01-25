وزير النفط الإيراني: الشركة الوطنية الصينية للنفط انسحبت بالكامل من عقد تطوير حقل فارس الجنوبي للغاز

أعلن وزير النفط الإيراني، بیجن زنغنه، أن شركة "CNPC" الوطنية الصينية للنفط انسحبت بالكامل من عقد تطوير حقل فارس الجنوبي للغاز.

وقال الوزير الإيراني، إن شركة CNPC الوطنية الصينية للنفط وشركة توتال الفرنسية انسحبتا بالكامل من عقد تطوير القسم 11 من حقل فارس الجنوبي وبدأت شركة "بتروفارس" الإيرانية بتطوير الجزء الأول من هذا القسم في الحقل.

ولفت زنغنه إلى أن شركة بتروفارس كانت تعمل إلى جانب الشركتين الصينية والفرنسية، لكن مع انسحابهما أخذت الشركة الإيرانية مكانهما بالكامل.

وأشار إلى أن بتروفارس تمتلك قدرة تطوير الوحدة الأولى من المرحلة التطويرية الـ11 بحقل بارس الجنوبي( تشمل إنتاج الغاز على غرار ما تقوم به بباقي المراحل)، فيما يتعذر عليها تكنولوجيا وتصميميا تطوير الوحدة الثانية.

وأكد أن الشركة الإيرانية بدأت فعليا عملية التطوير، وتقوم حاليا بإبرام العقود المتعلقة بالسلع الأساسية المستخدمة في حفر الآبار.

المصدر: RT