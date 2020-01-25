لبنان.. إحالة مؤسسات الصيرفة غير المرخصة على التحقيق وسعر الدولار ينخفض

أمر القضاء اللبناني قوى الأمن الداخلي في لبنان، السبت، بالاستقصاء والتحقيق بشأن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، تمهيدا لملاحقتها قانونيا وإقفالها.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن النيابة العامة التمييزية "أحالت كتاب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للاستقصاء والتحقيق، تمهيدا لملاحقتها وإقفالها".

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن سعر الدولار سجل لدى عدد من الصرافين اليوم السبت، سعرا تراوح بين 2100 و 2200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت نقابة الصرافين اللبنانيين التقت في وقت سابق حاكم مصرف لبنان واتفقت معه على تحديد سعر 2000 ليرة كحد أقصى لصرف الدولار الأمريكي.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، حيث وصل خلال شهر يناير الجاري إلى 2700 أو 2800 ليرة في السوق السوداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+ وسائل إعلام لبنانية