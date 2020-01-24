"تأثير ترامب".. الأمريكيون سئموا من السياسة

قررت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، تخفيف المواضيع السياسية، بما في ذلك الفضائح والتحقيقات، وخاصة تلك المرتبطة بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر تقرير لقناة "سي بي أس نيوز"، أن قوة التغطية للمواضيع السياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، دفعت المشاهدين لمتابعة محتوى آخر بعيدا عن السياسة، وأشارت إلى أن "الأمريكيين سئموا من سماع السياسة".

وأفادت مراسلة القناة سارة فيشر، بأن التغطية المستمرة للفضائح السياسية دفعت شركات الإعلانات لخفض حجم إعلاناتها، التي تعرضها بعض وسائل الإعلام بالولايات المتحدة.

وأضافت، أن وسائل إعلام أمريكية باتت تدرك أنها بدأت تفقد جزءا من جمهورها بسبب التركيز على المواضيع السياسية، لذلك "أعتقد أن الناس لم يعودوا مهتمين بهذه المواضيع".

المصدر: وكالات