"بنك الإمارات دبي الوطني" يبيع حصة في شركة رعاية صحية عالمية

قال "بنك الإمارات دبي الوطني"، اليوم الجمعة، إنه باع حصة في شركة الرعاية الصحية "إن إم سي هيلث" بعد أسابيع من تضرر الشركة جراء عملية بيع أسهم من جانب شركة "مادي ووترز" الأمريكية.

وذكر البنك الإماراتي أنه باع شريحة أسهم تبلغ نسبتها 1.04% مليون جنيه إسترليني (35.55 مليون دولار).

وقبل ذلك باع نائب رئيس مجلس إدارة "إن إم سي هيلث" خليفة المهيري وثاني أكبر المساهمين فيها سعيد القبيسي مجتمعين أسهما في "إن إم سي هيلث" بقيمة 375 مليون إسترليني في الـ8 من يناير الجاري.

وبناء على بيانات شركة البيانات والتحليلات "رفينيتيف" بتاريخ 29 أكتوبر الماضي صنف "بنك الإمارات دبي الوطني" كتاسع أكبر مساهم في "إن إم سي هيلث".

المصدر: "رويترز"