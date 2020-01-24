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"أوبك" تدرس الإبقاء على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020

مال وأعمال

Reuters
"أوبك" تدرس الإبقاء على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020
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كشف مصدر في "أوبك"، اليوم الجمعة، أن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ أن الأسواق ما زالت تتعرض لضغوطات، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة.

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وذكر المصدر أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة، التي تضم مصدرين للنفط في مارس، لكنها ربما تجتمع أيضا في يونيو لاتخاذ قرار بشأن السياسة المقبلة.

وتعمل 24 دولة منتجة للنفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" على خفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020.

المصدر: وكالات

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