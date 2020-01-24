كم ينفق السائح في السوق الحرة بمطار اسطنبول

سجل مواطن من الصين، رقما قياسيا في الإنفاق داخل مطار اسطنبول الجديد، فقد دفع المذكور 90 ألف يورو لقاء مجوهرات اشتراها من هناك.

وجاء في تقرير لرابطة الشركات السياحية الروسية، أن قائمة الدول العشر الأولى، التي ينشغل مواطنوها بالتسوق في الأسواق الحرة في مطار اسطنبول، أثناء انتظار الرحلات، تشمل الصين وروسيا وألمانيا وأوكرانيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبعض دول الشرق الأوسط.

وتمثل مبيعات العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، ما يصل إلى 50٪ من المبيعات.

وفي المرتبة الثانية تأتي بعض الإكسسوارات والمنسوجات، فيما تحل المنتجات الغذائية، بما في ذلك الشوكولاته، في المرتبة الثالثة. 3000

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المسافرون في مطار اسطنبول، بشراء 3000 طن من المنتجات الغذائية التركية يوميا: راحة حلقوم التركية، والزيت والأجبان.

يفضل معظم الضيوف من الصين، شراء منتجات العناية بالبشرة والعطور. وفي الغالب يقوم السياح من ألمانيا بشراء منتجات التبغ. أما الروس والأوكرانيون والإيرانيون - فيشترون العطور.

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أما الروس، فينفقون حوالي 40-45 يورو، للشخص الواحد، وفي معظم الأحيان، يتم إجراء عمليات شراء باهظة الثمن بقيمة 1000 يورو أو أكثر بواسطة سائحين من الصين والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: نوفوستي