تقارير "الشفافية الدولية" تسجل مستوى الفساد في الولايات المتحدة

نشرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، والذي سجلت فيه الولايات المتحدة تراجعا بنقطتين مقارنة بالعام 2018.

وسجلت الولايات المتحدة 69 نقطة، وهي أسوأ نتيجة في تاريخ التصنيف الأمريكي، وللمقارنة فقد سجلت أمريكا في مؤشر 2018 مستوى 71 نقطة.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أفضل نتيجة عامي 1995 و2000، إذ بلغت مستوى 78 نقطة، كذلك أظهرت المؤشرات أن المستوى العام للفساد في دول مجموعة السبع قد ارتفع في 2019 مقارنة بالعام 2018.

ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من 100 نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة. وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.

واللافت في التقرير أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تقدمت على الولايات المتحدة في المؤشر، وسجلت الإمارات في 2019 مستوى 71 نقطة وهو أفضل من نتيجة الولايات المتحدة (69 نقطة).

وتقدمت الإمارات في مؤشر عام 2019 مقارنة بالعام 2018 بواقع نقطة واحدة، وكانت قد سجلت في 2018 مستوى 70 نقطة.

🔴OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now > #CPI2019 — Transparency Int'l (@anticorruption) January 23, 2020

وعلقت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو على التقرير قائلة: "يجب على الحكومات أن تتعامل بشكل عاجل مع دور الفساد في تمويل الأحزاب السياسية والتأثير المفرط الذي تتمتع به على أنظمتنا السياسية".

ويركز مؤشر الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

وتأسست منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية لمكافحة الفساد، في عام 1993 على يد بيتر إيجن، المدير الإقليمي السابق للبنك الدولي، ولدى المنظمة حوالي 100 فرع حول العالم.

المصدر: RT