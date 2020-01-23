رجل الأعمال الروسي ديريباسكا يعرب عن استيائه من منتدى "دافوس"
Reuters
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أعرب رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا عن استيائه من مستوى أداء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا العام.
وعلق الملياردير الروسي ومؤسس عملاق الألولمنيوم "روسال" على المنتدى قائلا: "نتابع ما يجري في دافوس حتى الآن لم أسمع أي شيء جديد أو خارق".
وانطلقت الثلاثاء في مدينة دافوس بسويسرا فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة مجموعة من القادة والمسؤولين التنفيذيين، وستستمر أعمال المنتدى حتى يوم الجمعة المقبل، ويبحث المشاركون التحديات والصعوبات، التي تواجه الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالات