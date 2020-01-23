عضو في مجلس الشعب السوري: حاكم المركزي ينوي تنزيل الدولار بالمواعظ

انتقد أعضاء في مجلس الشعب السوري الفريق الاقتصادي للحكومة، الذي يترأسه وزير المالية السوري، مأمون حمدان، في ظل التدهور الذي تشهده العملة السورية.

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ودعت مجموعة أعضاء في مجلس الشعب السوري إلى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيرا آخر غيره، بحكم أن هذه المرحلة تحتاج إلى عقلية جاذبة للأموال وليست جبائية كما يديرها وزير المالية، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن".

واعتبر النائب، آلان بكر، أن الفريق الاقتصادي يدار بعقلية وزير المالية الذي "شغلته فقط أن يجبي الأموال، وبالتالي الأجدى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيرا آخر غيره"، مبينا أن وزير المالية "يتشنج مباشرة حينما يتم الطلب منه أموالا للمشاريع، لأن عقليته جباية".

كذلك انتقد بكر حاكم المصرف المركزي السوري بعد لقائه في التلفزيون أمس الأول بقوله: "بده ينزل الدولار بالأخلاق والمواعظ"، مؤكدا أن هناك سياسات وإجراءات لتخفيض سعر الصرف.

وأشار إلى موضوع الكماليات وأنها تتوافر في المحال، داعيا إلى معالجة هذا الأمر حتى لا يتم إدخالها تهريبا، مشددا على ضرورة أهمية معرض دمشق الدولي.

وتراجعت العملة السورية منذ سبتمبر الماضي من 642 ليرة للدولار، ليتم تداولها اليوم عند مستوى 1045 ليرة للدولار، وفقا ما أظهرته مواقع تتابع سوق الصرف غير الرسمية.

المصدر: وكالات