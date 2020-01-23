وزير المال اللبناني: المجتمع الدولي يترقب إصلاحات حكومة لبنان الجديدة

قال وزير المال اللبناني، غازي وزني، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي يراقب ليرى ما هي الإصلاحات التي ستجريها الحكومة اللبنانية الجديدة.

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وأكد الوزير أن المانحين الأجانب ينتظرون لمعرفة الإصلاحات التي ستسنها الحكومة الجديدة وما إذا كانت مستعدة للدعم.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون إن "المجتمع الدولي بأسره يراقب ما ستفعله هذه الحكومة. ما هو برنامجها، ما هي خطوات الإصلاح، هل لبنان جاهز للدعم أم لا؟".

وكان وزني، كشف عن أن لبنان سيطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار على شكل قروض ميسرة لتمويل شراء القمح والوقود والأدوية لمدة عام.

وأضاف، أن التمويل يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد لمدة عام واحد وتقليص الضغط الجاري على الدولار.

وأعلن الثلاثاء عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، المؤلفة من 20 وزيرا، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية حادة، وتراهن الحكومة على نتائج مؤتمر"سيدر" لدعم لبنان الذي عقد في باريس العام الماضي للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية.

المصدر: رويترز