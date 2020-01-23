وزير الصناعة والتجارة الروسي يحدد مهام وزارته بعد تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

حدد الوزير الروسي، دينيس مانتوروف، الذي احتفظ بمنصبه وزيرا للتجارة والصناعة، المهام الجديدة للوزارة بعد المصادقة على تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين.

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ونقلت الدائرة الصحفية للوزارة عن مانتوروف أن "تنفيذ المهام التي حددها الرئيس الروسي في رسالته الموجهة للجمعية الفدرالية ستتطلب من وزارة الصناعة تعزيزا أكبر للجهود المبذولة في جميع القطاعات، بما في ذلك ضمان قيام الحكومة الجديدة بمهامها وكل ما هو ضروري لإنتاج المنتجات الصناعية".

وشدد الوزير على أن الوزارة ستواصل إيلاء الاهتمام بعمليات الرقمنة وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ المشروع الوطني للتعاون الدولي والتصدير.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، التي ضمت 21 وزيرا و9 نواب لرئيس الوزراء، وحافظ مانتوروف على منصبه كوزير للصناعة والتجارة، كما حافظ أيضا سيرغي لافروف على منصب وزير الخارجية، وكذلك ظل سيرغي شويغو وزيرا للدفاع، وألكسندر نوفاك وزيرا للطاقة.

ويشغل مانتوروف منصب وزير التجارة والصناعة منذ العام 2012، وعمل مانتوروف في الوزارة منذ العام 2007، حيث شغل منصب نائب وزير الصناعة والطاقة، وبعد فصل وزارة الصناعة والطاقة عن بعضهما البعض في 2008 شغل منصب نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن تم تعيينه في منصب وزير لهذه الوزارة في 2012.

المصدر: "تاس"