ترامب يعلن عن صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وقال على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: "سنبدأ التفاوض"، مشددا على أن الولايات المتحدة عوملت "بشكل غير عادل وفظيع" في الصفقات التجارية في الماضي.

كما أشار إلى أن منظمة التجارة العالمية لم تكن عادلة مع الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، داعيا المنظمة للإنصاف في تعاملها كما يحصل مع الاتحاد الأوروبي.

وعن علاقات بلاده مع الصين، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها علاقات اقتصادية جيدة مع الصين، لافتا إلى أن البلدين بصدد البدء بالمرحلة الثانية من المفاوضات التجارية.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقد في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا بمشاركة 3000 شخصية من القادة والمسؤولين التنفيذيين من نحو 117 بلدا.

المصدر: وكالات