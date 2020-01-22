السعودية غير قلقة لزيادة احتياطات النفط العالمية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بالوضع في سوق النفط، عندما سيعقد الاجتماع الاستثنائي لـ"أوبك +"، في مارس المقبل.

وأشار الوزير، إلى أن الزيادة المتوقعة في الاحتياطيات العالمية، لا تثير القلق، وأضاف في حديث للصحفيين على هامش منتدى "دافوس": "من المتوقع أن تزداد احتياطيات النفط الخام، في الربعين الأول والثاني. إضافة لذلك لا أحد يشير إلى أنه بعد ذلك، في النصف الثاني من العام، سينخفض حجم الاحتياطيات بشكل كبير".

وذكر أن إنتاج النفط في السعودية يبلغ الآن 9.74 مليون برميل في اليوم.

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المصدر: "تاس"