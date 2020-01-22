عقوبات واشنطن تساعد روسيا على زيادة صادرات النفط

جاء في استنتاج لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في ختام تحليل نتائج التجارة الخارجية لروسيا في عام 2019، أن واشنطن ساعدت روسيا بشكل غير مباشر، في زيادة صادرات النفط.

وذكر التحليل، أنه على الرغم من فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو، فإن الإجراءات التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد بلدان أخرى، مثل إيران وفنزويلا، ساهمت في زيادة صادرات النفط الخام من روسيا.

على سبيل المثال، نمت صادرات النفط الروسي إلى تركيا خلال 11 شهرا من العام الماضي بمقدار 4.5 مرة بسبب "إعادة توجيه عدد من مصافي النفط التركية إلى استخدام النفط الخام الروسي، بعد استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران".

وبعد تطبيق تدابير تقييدية ضد فنزويلا، تضاعف المعروض من النفط الروسي إلى الولايات المتحدة نفسها، بمقدار ثلاثة أضعاف.

إقرأ المزيد

ووفقا لمعطيات البنك المركزي الروسي، انخفض إجمالي صادرات النفط الخام من روسيا بنسبة 5.9٪ وبلغ 121.6 مليار دولار. وتلقت الولايات المتحدة وتركيا حوالي 5 ٪ من صادرات النفط الروسية.

المصدر: نوفوستي