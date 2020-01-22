تقرير: العقد الماضي شهد أكبر خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية

قالت شركة Aon للتأمين إن العقد الماضي كان الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي بلغت 3 تريليونات دولار بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق.

وذكر تقرير الشركة، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت الأكثر تضررا في الفترة 2010-2019، إذ شكلت 44% من حجم الخسائر، وكانت الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) والأعاصير بين الكوارث التي شهدتها المنطقة.

وأضاف، أن شدة الظروف المناخية وعدد السكان الكبير في مسار الكوارث وتعطل سلاسل التوريد في ظل عولمة الاقتصاد ساهم في الارتفاع الحاد في الأضرار الاقتصادية.

وذكر التقرير أن عام 2019 شهد 409 كوارث طبيعية بلغ مجموع خسائرها 232 مليار دولار، غطت البرامج التأمينية 71 مليار دولار منها.

المصدر: "رويترز"