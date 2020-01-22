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نقابة الصيارفة في لبنان تعلن تثبيت سعر صرف الدولار

مال وأعمال

نقابة الصيارفة في لبنان تعلن تثبيت سعر صرف الدولار
Reuters
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أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، عن تثبيت سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، بعدما سجل سعره أرقاما قياسية، إثر الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي شهدتها البلاد.

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ولفتت النقابة إلى أنها "بعد مشاورات أجرتها مع السلطات المالية والرقابية المختصة، آخرها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف، قررت بالتوافق مع سلامة الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى ابتداء من اليوم الأربعاء".

ويرى خبراء اقتصاديون، أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لرفع سعر صرف الدولار رسميا، من 1500 ليرة المستقر منذ التسعينات، إلى 2000 ليرة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، تشكيلة حكومته الجديدة بعد 34 يوما على تكليفه، وضمت وجوها جديدة، ووصفت بحكومة الاختصاصيين التي يؤمل أن تدفع بالبلاد للخروج من أزمتها، حيث انزلقت الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر، منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى أعمال شغب في وسط العاصمة.

(1 دولار=1515.1 ليرة لبنانية)

نقابة الصيارفة في لبنان تعلن تثبيت سعر صرف الدولار
وسائل إعلام لبنانية

المصدر: وسائل إعلام لبنانية+RT

 

 

 

 

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