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السعودية تعلن عن نجاح تسعير سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

مال وأعمال

السعودية تعلن عن نجاح تسعير سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار
Reuters
السعودية تعلن عن نجاح تسعير سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار
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أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن نجاح تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.

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السعودية تبدأ تسويق سندات مقومة بالدولار
السعودية تبدأ تسويق سندات مقومة بالدولار

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكومة السعودية بدأت أمس في تسويق سندات مقومة بالدولار مقسمة على ثلاث شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة.

على أن يتم تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقطة أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات الـ12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاما.

المصدر: "رويترز"

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