انخفاض الذهب مع انحسار المخاوف بشأن فيروس في الصين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أي أثر مباشر على الاقتصاد العالمي من انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في الصين.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1551.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، وكانت العقود الفورية قد تراجعت الثلاثاء بنسبة 1% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير الجاري.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1551 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمي، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلي والسياحة مستمر.

المصدر: "رويترز"